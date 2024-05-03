Тигран Салибеков: «Недавно я видел старшего сына. Он сказал мне: «Я не знаю вас, мужчина»

Тигран Салибеков, участник реалити-шоу «Дом-2», в интервью Teleprogramma.pro поделился своими мыслями о сложных отношениях с сыновьями Роланом, Эльдаром и Багратом, которые родились в его браке с Юлией Салибековой.

Тигран признался, что несмотря на многочисленные попытки с его стороны наладить контакт, дети не отвечают на его сообщения в социальных сетях. Салибеков выразил свое разочарование тем, что бывшая жена настраивает наследников против него и не позволяет им общаться.

«Недавно я видел старшего сына. Он сказал мне: «Я не знаю вас, мужчина», - поделился Тигран Салибеков.

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Тигран Салибеков принял решение отпустить ситуацию и не настаивать на общении. Он считает, что насильно мил не будешь, и если дети не хотят общаться, это их выбор. Несмотря на это, Салибеков подчеркнул, что он продолжает оставаться их отцом и готов участвовать в их воспитании. Он также отметил, что он оставил своим сыновьям три квартиры и каждый месяц платит алименты в размере 53 000 рублей.