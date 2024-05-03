Ивлеева дала первое интервью после вечеринки: «Мероприятие, которое произошло не в то время, не в том месте»

Анастасия Ивлеева. Фото: Global Look Press

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева рассказала, как ушла в режим тишины.

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева дала первое интервью после своей декабрьской вечеринки, обернувшейся для нее и ее гостей грандиозными неприятностями.

«Это было мероприятие, которое произошло не в то время, не в том месте», - высказалась о своем празднике Анастасия Ивлеева.

Анастасия Ивлеева признала, что вечеринка была ошибкой и привела к негативным последствиям. В результате Ивлеева приняла решение уйти в режим тишины, чтобы сосредоточиться на своем ментальном состоянии. 

«Я слушала внимательно, что происходит вокруг, что говорят, какие аргументы», - поделилась Анастасия Ивлеева.

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Самым волнительным, по признанию Ивлеевой, для нее было покинуть свое привычное информ-поле и оказаться в другом. 

По материалам YouTube-канала Андрея Третьякова

Андрей Третьяков и Анастасия Ивлеева. Фото:  скрин YouTube-канала Андрея Третьякова

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