Тигран Салибеков — о беременной Вике Лысковец: «Несмотря на все мои «гульки», она всегда была со мной»

Участник телепроекта «Дом-2» Тигран Салибеков в беседе с Teleprogramma.pro объяснил, почему остановил свой выбор именно на Виктории Лысковец, которая совсем скоро подарит ему сына.

Тигран отметил, что ценит Викторию за ее доброту, красоту, преданность и отношение к нему. Несмотря на его «гульки», Виктория всегда оставалась с ним и не отказывалась от него. Это заставило Тиграна начать влюбляться в нее.

«Несмотря на все мои «гульки», она всегда была со мной, никогда не отказывалась от меня», - отметил Тигран Салибеков.

Тигран Салибеков также обратил внимание на то, как Виктория относится к своим родителям и как она мыслит по поводу воспитания детей. Это важно для него, так как в его предыдущем браке возникали недопонимания по поводу воспитания сыновей.

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Тигран Салибеков признал, что в прошлом он совершил ошибки в своих отношениях и браке, но теперь он делает работу над ошибками. Он подчеркивает, что самое главное в отношениях – это любовь.