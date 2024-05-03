Тигран Салибеков: «На самом деле Вика не хотела со мной расставаться»

Тигран Салибеков, участник реалити-шоу «Дом-2», в беседе с Teleprogramma.pro поделился своими мыслями о ситуации с Залиной и Викторией Лысковец, которая ждет от него ребенка.

Тигран Салибеков заявил, что Виктория Лысковец не хотела расставаться с ним и не планировала уходить от него. А вся история был просто непомерно раздута.

«На самом деле Вика не хотела со мной расставаться. И я не засматривался на Залину», - пролил свет на ситуацию Тигран Салибеков.

Тигран Салибеков объяснил, что когда Залина появилась на проекте, участники и ведущие начали шутить на тему ее пышных форм, что вызвало у него смех и улыбку. Он признал, что в такой ситуации ему, возможно, следовало вести себя более сдержанно и не реагировать на шутки, чтобы показать, что его это не волнует.

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Тигран также признал, что ситуация зашла слишком далеко, и он должен был ее пресечь, чтобы избежать обиды со стороны беременной красавицы-жены Виктории Лысковец.