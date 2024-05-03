Блогер Валя Карнавал купила оранжевый кабриолет за 10 миллионов рублей

22-летняя актриса сериала «Отпуск» и финалистка шоу «Звезды в Африке» Валя Карнавал похвасталась новым приобретением. Теперь звезда будет передвигаться по улицам Москвы на оранжевом BMW M4 стоимостью около 10 миллионов рублей. Этот автомобиль невозможно не заметить, особенно благодаря номерам, выбранным Валей — К222ОТ.

Карнавал организовала фотосессию, чтобы показать свою новую машину во всей красе. Она позировала в разных ракурсах, показывая не только роскошное авто, но и себя в смелом наряде. Для фотосессии Валя выбрала черный мини-комбинезон с молнией.

Она красовалась на переднем сидении и подтянула ноги к себе. На другом фото блогерша продемонстрировала яркую сумочку, в цвет которой гармонирует с кабриолетом.