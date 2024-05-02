Агата Муцениеце вместе с вернувшимися от Павла Прилучного детьми провела выходные

Агата Муцениеце уже почти четыре года состоит в разводе с Павлом Прилучным. Их отношения стали только более напряженными с тех пор, как актер снова женился. Он состоит в браке с молодой коллегой Зепюр Брутян. У пары уже растет сын Микаэль, котором на днях исполнился годик. На праздник домой Прилучный пригласил своих детей от Агаты: сына Тимофея и дочку Мию. Они погостили у отца с мачехой несколько дней.

А вот 1 мая дети вернулись к маме. Звезда поделилась кадрами, на которых показала, как провела с ними праздник. Муцениеце сначала засняла, как в уютной обстановке Мия лежала на кровати и держала в руках телефон. Потом они все вместе пошли гулять.

Актриса с сыном и дочерью покатались на запряженной лошадьми повозке. Тимофей даже подарил маме одуванчик, поцеловал в щеку и обнял. В машине дети лакомились снеками, а еще играли на губной гармошке.