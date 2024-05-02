Агата Муцениеце вместе с вернувшимися от Павла Прилучного детьми провела выходные

Агата Муцениеце уже почти четыре года состоит в разводе с Павлом Прилучным. Их отношения стали только более напряженными с тех пор, как актер снова женился. Он состоит в браке с молодой коллегой Зепюр Брутян. У пары уже растет сын Микаэль, котором на днях исполнился годик. На праздник домой Прилучный пригласил своих детей от Агаты: сына Тимофея и дочку Мию. Они погостили у отца с мачехой несколько дней.
А вот 1 мая дети вернулись к маме. Звезда поделилась кадрами, на которых показала, как провела с ними праздник. Муцениеце сначала засняла, как в уютной обстановке Мия лежала на кровати и держала в руках телефон. Потом они все вместе пошли гулять.
Актриса с сыном и дочерью покатались на запряженной лошадьми повозке. Тимофей даже подарил маме одуванчик, поцеловал в щеку и обнял. В машине дети лакомились снеками, а еще играли на губной гармошке.
«Мы. 1 мая 2024 года», – написала Агата.
Подписчики заподозрили, что она словно соревнуется с бывшим мужем и Брутян, которая регулярно постит видео с детьми. Актриса ранее даже шутила над женой Прилучного, заверяя, что та показывает все на камеру, а она просто проводит время с семьей и не выставляет всю свою жизнь напоказ.