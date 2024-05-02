Беременная Кети Топурия запечатлелась с дочкой и сыном на отдыхе в Дубае

Кети Топурия не скрывала, что хотела стать многодетной мамой. Она растит дочку Оливию от первого брака с Львом Гейхманом. А вот от нынешнего мужа у нее растет сын Адам. Лицо трехлетнего наследника пара пока скрывает. А недавно солистка «А’Студио» объявила, что снова беременна. Она весной продолжала выступать на сцене, но наряды уже не маскировали ее выпирающий живот.

В конце апреля артистка устроила семейный отпуск. С мужем и детьми она провела время в Дубае. На новых кадрах Кети позировала в футболке и шортах. Она подчеркнула стройные ноги и внушительный живот. Рядом бегала ее дочка.