Беременная Кети Топурия запечатлелась с дочкой и сыном на отдыхе в Дубае

Кети Топурия не скрывала, что хотела стать многодетной мамой. Она растит дочку Оливию от первого брака с Львом Гейхманом. А вот от нынешнего мужа у нее растет сын Адам. Лицо трехлетнего наследника пара пока скрывает. А недавно солистка «А’Студио» объявила, что снова беременна. Она весной продолжала выступать на сцене, но наряды уже не маскировали ее выпирающий живот.
В конце апреля артистка устроила семейный отпуск. С мужем и детьми она провела время в Дубае. На новых кадрах Кети позировала в футболке и шортах. Она подчеркнула стройные ноги и внушительный живот. Рядом бегала ее дочка.
На курорте Деньгов катает жену и наследников на катере. На видео певица засняла подросшего сына в фортах и футболке. Оливия любовалась закатом, когда к ней подошел брат.
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Артистке удается растить дружных детей. Муж Топурии в поездки также берет своих детей от прошлых отношений: сына Леонида, дочку Шошану. Поклонники заметили, что артистка находится уже на последних сроках беременности, поэтому уже скоро в звездной семье случится пополнение.