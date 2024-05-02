Певица Валерия прокомментировала фото 52-летней Нетребко без макияжа: «Юная совсем! Просто ребенок!»

Анна Нетребко уже два года не приезжает в Москву. Она регулярно гастролирует по Европе. Певица в свои 52 года не перестает следить за внешностью. Она заверяет, что не занимается спортом. Артистка ведет активный образ жизни, поэтому ей удается быть в тонусе. На днях ее концерт, запланированный на 1 июня в в Люцерне, отменили власти швейцарии. Однако это не раздосадовало звезду.

Оперная дива выложила новое фото, на котором предстала без макияжа. Она показала, как выглядит в обычной жизни без грима и люксовых нарядов. Звезда красовалась в черной бейсболке и рваном свитере с текстовым принтом. Ей удалось впечатлить российских коллег.