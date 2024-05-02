Лера Кудрявцева рассказала, что в детстве отец ее выпорол ремнем за вранье

Лера Кудрявцева накануне отправилась отдыхать. Она проводит время с пятилетней дочкой Марией в Турции. Телеведущая старается воспитывать наследницу так, чтобы у нее формировались правильные ценности. Девочка смотрит отечественные мультики и детские советские фильмы.

На этот раз ведущая шоу «Секрет на миллион» подловила наследницу на лжи. Девочка вернулась из номера с размазанным шоколадом на лице, но заверила, что ничего не ела. Лера призналась, что не любит ложь. Она вспомнила, как отец Лев Джандарбаев сурово ее наказал на вранье.

«В детстве один раз отец выпорол меня за вранье. Резиновым ремнем. Я наврала про двойку. Просто выдернула лист из дневника и сказала, что понятия не имею, куда он делся. Исчез, мол, сам по себе. Получила я знатно. С тех пор ненавижу ложь. Я ее чувствую, ощущаю», – поделилась звезда.

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Теперь она думает над тем, стоит ли наказать дочку. Они приехал на курорт на четыре дня. Примечательно, что Лера отдыхает без мужа Игоря Макарова. Она еще в начале года призналась, что у них разлад в отношениях. Но телеведущая надеется, что он избавится от алкогольной зависимости, и их брак не разрушится.