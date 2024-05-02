Сергей Лазарев с девятилетним сыном и шестилетней дочерью улетел в Турцию

Сергей Лазарев не так давно находился на гастролях. Он делал небольшой перерыв, когда случился теракт в «Крокус Сити Холле», однако потом певец опровергал слухи о том, что завершает карьеру. А 2 мая он сообщил, что уехал из страны вместе с детьми. Артист решил отдохнуть в Турции. Он выложил кадры, где купается с девятилетним сыном Никитой и шестилетней дочкой Анной. Исполнитель хита «В самое сердце» устроил отпуск.

«Красатульки мои! Хорошей погоды и прекрасного настроения. Люблю!» — отреагировала на пост его мама Валентина.

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Примечательно, что накануне также улетела в Турцию Лера Кудрявцева. Она остановилась в роскошном отеле с пятилетней дочкой Марией. Телеведущая ранее встречалась с Лазаревым. Им удалось сохранить дружеские отношения после расставания. Поклонники заподозрили, что они отдыхают вместе. Однако Сергей выбрал другой отель.