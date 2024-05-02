Экс-солист «На-На» Юрин заявил, что Алибасов использовал двойников, чтобы больше заработать

Бари Алибасов создал и уже больше 30 лет продюсирует группу «На-На». Он не скрывает, что хорошо заработал благодаря выступлениям коллектива. Первый солист группы Валерий Юрин в новом интервью раскрыл секрет Алибасова.

Оказалось, что раньше он хитрил и отправлял на гастроли не только артистов, но и их двойников. Так ему удавалось заработать гораздо больше денег. Он много внимания уделял внешности артистов. Юрин ушел из коллектива в 1992 году. Его место занял Владимир Асимов, который внешне был его копией.

«На первых порах параллельно было как бы две группы «На-На». Алибасов на одни гастроли отправлял меня с одним составом, а Левкина — с другим. Так можно было заработать больше денег», — пояснил Юрин.

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Он также отметил, что такую уловку придумал Андрей Разин, который отправлял гастролировать несколько групп «Ласковый май». Но Валерий не стал утаивать, что многие зрители обман замечали и были недовольны, пишет KP.RU.