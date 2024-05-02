Жасмин о невесте сына: «Мы старались встречаться почаще, чтобы лучше узнать друг друга»

Жасмин не только построила успешную карьеру, но и стала мамой троих детей. Она растит дочку Маргариту и сына Мирона. От первого брака у артистки есть взрослый сын Михаил, который недавно объявил, что готовится к свадьбе.

Он строит отношения с девушкой по имени Ева. Наследник Жасмин уверен, что встретил ту самую единственную любовь, поэтому практически сразу захотел на ней жениться. Певица такое решение сначала посчитала поспешным, но в итоге получше узнала невестку и одобрила выбор сына.

«Для сына было важно, чтобы его избранница мне понравилась. Мы старались встречаться почаще, чтобы лучше узнать друг друга. Потихоньку Ева стала раскрываться, я тоже полюбила ее всей душой. И в конце ноября сказала сыну, что, если он по-прежнему уверен в своем желании сделать ей предложение, я не против», — пояснила звезда.

Другие новости читайте в Telegram-канале «Звездная пыль».

Более того, она отдала сыну семейную реликвию — кольцо, чтобы Михаил мог вручить его своей возлюбленной. Певица надеется, что потом Ева предаст это украшение уже своим детям, пишет Hello.