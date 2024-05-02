Певица Жасмин подарила сыну и его невесте на свадьбу квартиру

Жасмин вырастила сына Михаила, которого родила в первом браке с бизнесменом Вячеславом. После скандального развода певицы с избранником прошло много лет. Теперь ее наследник готов создать свою семью. Недавно артистка объявила, что ее сын сделал предложение руки и сердца своей девушке Еве.

Сама звезда сначала посчитала решение поспешным, но потом одобрила его выбор. Уже скоро влюбленные устроят пышное торжество. Жасмин приготовила подарки для сына и невестки. Один из них — квартира, в которой певица ранее жила с наследником.

«Я обещала, что после свадьбы она станет его. Так и случилось. Верю, что там они будут счастливы. Второй подарок — свадебное путешествие в Сингапур. Они выбрали это направление и сейчас как раз там отдыхают. А из персональных подарков — серьги-пусеты для Евы и часы для Миши», — рассказала артистка, пишет Hello.

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По словам Жасмин, она хочет стать бабушкой. Певица не боится, что скоро у нее появятся внуки. Она считает, что быть молодой бабушкой это лучшее, что может быть.