Лера Кудрявцева улетела отдыхать в Турцию с дочкой на четыре дня

Лера Кудрявцева не скрывает, что у нее 2024 год начался с проблем. Она едва не развелась с мужем Игорем Макаровым, который стал злоупотреблять алкоголем, а потом повредила ногу и пережила операцию.

Ей пришлось три месяца восстанавливаться. Но в мае она решила устроить себе отпуск. Ведущая шоу «Секрет на миллион» отправилась в Турцию вместе с пятилетней дочкой Марией. Она предпочла остановиться в пятизвездочном отеле, где есть много развлечений для детей.

В соцсети Лера выложила кадры, на которых ее наследница в костюме с принтом играет с аниматором, гуляет и ест сладости.

«Когда у тебя есть несколько дней на отдых, ты уже выбираешь отель, где деткам будет чем заняться. И детские бассейны, кружки лепки, рисования, поделки из керамики, балет, танцы, детская дискотека, различные программы, аквапарк и много-много всего. Короче и взрослым и деткам есть, чем заняться», – пояснила телеведущая.

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