Диана Шурыгина сама вызвала полицию в квартиру криптобизнесмена Святослава Гусева

Несколько лет назад Андрей Малахов пригласил в студию своей передачи Диану Шурыгину. Девушка заявила, что ее изнасиловали во время вечеринки. В итоге ее обидчика посадили в тюрьму. Однако эта история вызвала большой резонанс в обществе. Многие не верили словам Дианы. После того случая она пересстала мелькать на ТВ. Но 1 мая появилась новость, что телезвезда была задержана.

Отмечалось, что в ночь на 30 апреля ее вывели из квартир с криптобизнесменом Святославом Гусевым сотрудники правоохранительных органов. Но теперь Диана вышла на связь и прояснила ситуацию. Она подчеркнула, что задержания не было.

«Я сама ее вызвала, грубо говоря, попросила меня забрать. И все. Меня никто не задерживал, это не было мое задержание. Я их вызвала. Понимаете, я была в квартире, и попросила забрать меня, знакомого в полицию в целях моей безопасности», – высказалась Шурыгина.

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Она также добавила, что ее отпустили из отделения полиции спустя 10 минут. Ей просто пришлось написать объяснительную. Диана заявила, что ей не хотелось выходить на связь, но она решила объяснить, что случилось, так как ей оборвали телефон журналисты. А Святослав в соцсети подтвердил, что его задержали. Его соседи жаловались, что он устраивает шумные вечеринки.