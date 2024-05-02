Немоляева назвала омерзительным поступок героя Басилашвили в «Служебном романе»

Светлана Немоляева является известной актрисой. Она в свои 87 лет продолжает выходить на сцену. Недавно звезда побывала на премьере фильма «Чайка». Там журналисты спросили артистку про фильм «Служебный роман», в котором она сыграла Ольгу Рыжову.

В современном обществе многие имеют новые взгляды на картину и считают ее героиню виноватой во всем, а Самохвалова, которого сыграл Олег Басилашвили, называют жертвой. Такое заявление у Немоляевой вызвало смех.

«Ха-ха, я умираю. Вы посмотрите на Басилашвили и скажите, какая он жертва!? Ну, посмотрите своим глазом: самодовольный, самовлюбленный, красивый, у него устроенная, роскошная жизнь. Ну, какая же он жертва? И потом дело не в том, что он плохой или хороший. То, что он (герой Басилашвили) сделал, омерзительно. Он предал огласке, отдал письма в Местком», – заявила актриса.

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По ее мнению, герой Басилашвили лишь сделал вид, что поступил благородно, но на самом деле он не хотел помочь Рыжовой. Также Светлана Владимировна отметила, что у нового поколения просто сдвиг нравственных приоритетов, пишет SPB.KP.RU.