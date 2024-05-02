Вдова Юдашкина почтила память модельера в первую годовщину его смерти: «Очень скучаю»

Валентин Юдашкин много лет боролся с онкологическим заболеванием. Он умер 2 мая, когда находился в больнице. Родные модельера были потрясены случившимся. В последние годы его состояние улучшалось. Его дочка Галина прилетела из ОАЭ на похороны отца. Проститься с ним приехала даже Алла Пугачева, которая теперь живет в Израиле.

Особенно тяжело было жене Юдашкина Марине. Теперь в годовщину смерти модельера она почтила его память. Бизнесвумен выложила фото с возлюбленным и обратилась к нему в соцсети.

«Сегодня год как тебя нет рядом с нами! Очень скучаю! Опустела без тебя земля, как мне несколько часов прожить, так же падает листва в садах, и куда-то все спешат такси. Только пусто на земле одной без тебя, а ты, ты летишь и тебе дарят звезды свою нежность», – написала Марина.

«Помним», – отреагировала на пост телеведущая Екатерина Стриженова.

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Напомним, что после смерти кутюрье его Модный дом возглавила дочь. Галина уже успела открыть несколько бутиков в Дубае, где живет с мужем и детьми. Она растит внуков Юдашкина: Аркадия, Анатолия и Агату Ариеллу. В интервью наследница модельера рассказывала, что вносит изменения в работу Дома. Она старается сделать его более современным. По словам Галины, она не сможет быть как отец, который был очень талантливым.