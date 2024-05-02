Вдова Юдашкина почтила память модельера в первую годовщину его смерти: «Очень скучаю»

Валентин Юдашкин много лет боролся с онкологическим заболеванием. Он умер 2 мая, когда находился в больнице. Родные модельера были потрясены случившимся. В последние годы его состояние улучшалось. Его дочка Галина прилетела из ОАЭ на похороны отца. Проститься с ним приехала даже Алла Пугачева, которая теперь живет в Израиле.
Особенно тяжело было жене Юдашкина Марине. Теперь в годовщину смерти модельера она почтила его память. Бизнесвумен выложила фото с возлюбленным и обратилась к нему в соцсети.
«Сегодня год как тебя нет рядом с нами! Очень скучаю! Опустела без тебя земля, как мне несколько часов прожить, так же падает листва в садах, и куда-то все спешат такси. Только пусто на земле одной без тебя, а ты, ты летишь и тебе дарят звезды свою нежность», – написала Марина.
«Помним», – отреагировала на пост телеведущая Екатерина Стриженова.
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Напомним, что после смерти кутюрье его Модный дом возглавила дочь. Галина уже успела открыть несколько бутиков в Дубае, где живет с мужем и детьми. Она растит внуков Юдашкина: Аркадия, Анатолия и Агату Ариеллу. В интервью наследница модельера рассказывала, что вносит изменения в работу Дома. Она старается сделать его более современным. По словам Галины, она не сможет быть как отец, который был очень талантливым.
Валентин Юдашкин не раз организовывал модные показы за границей. Фото: соцсети Марины Юдашкиной