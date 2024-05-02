Шепелев о будущей профессии детей: «У меня хватит мудрости принять любое их решение»

Дмитрий Шепелев является отцом двоих детей. Он сам воспитывал несколько лет сына Платона, когда умерла его возлюбленная Жанна Фриске. Потом у телеведущего появилась новая избранница Екатерина Тулупова. Он стал относится к ее дочке Ладе от прошлых отношений как к родной. Позже у пары родился общий сын Тихон.

Примечательно, что с недавних пор Шепелев стал больше рассказывать о наследниках. Он рад тому, что его старший наследник увлекается музыкой, играет на электрогитаре и даже играет в баскетбол.

В интервью Шепелева спросили, хотел бы он, чтобы его дети стали публичными и работали на телевидении, когда вырастут. Телеведущий заявил, что против их решения выступать не намерен.

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