Шепелев признался, что сын Фриске увлекается баскетболом: «Уже точно не смогу его обыграть»

В 2015 году Дмитрий Шепелев пережил смерть возлюбленной Жанны Фриске. С тех пор он сам растит их сына Платона. Много лет телеведущий скрывал мальчика от общественности. Но теперь его 11-летний наследник даже появляется на телевидении.

Платон побывал в студии передачи «В кругу друзей» вместе с братом Тихоном и сестрой Ладой. Россияне удились тому, как мальчик похож на маму. Он также проявлял интерес к музыке, научился играть на гитаре. Но теперь у него новое увлечение.

«Платону 11 лет. Он отдает все свободное время тренировкам по баскетболу и уже добился неплохих результатов. Я уже точно не смогу его обыграть», – поделился Шепелев.

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У младшего сына телеведущего уже тоже есть свои предпочтения. По словам звезды, малыш любит молочко и книжки «Мышонок Пип». В три года Тихону также нравится гимнастика, пишет «СтарХит».