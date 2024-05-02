Шепелев о ссорах с Тулуповой: «Когда в семье трое детей, на разногласия остается мало времени»

Дмитрий Шепелев редко говорит о личной жизни. После смерти возлюбленной Жанны Фриске, которая от него родила сына Платона, он несколько лет был один. Но потом телеведущий обрел счастье с дизайнером интерьеров Екатериной Тулуповой. У них растет сын Тихон, которому уже три года. Он также тепло относится к дочке своей жены от прошлых отношений Ладе. Пара редко вместе появляется на публике.

Примечательно, что скоро Дмитрий будет вести новое шоу «Свидание с прицепом», где дети будут определять, с кем их одинокие мама или папа пойдут на свидание. Телеведущий не скрывает, что со своей супругой познакомился благодаря сыну Платону, так как он ходил в один садик с дочкой Тулуповой.

В интервью Шепелев дал понять, что теперь благодаря наследникам у них в семье царит идиллия.

«Когда в семье трое детей, на разногласия остается мало времени», – пояснил он.

По его словам, они с Екатериной ценят время, которое могут провести вдвоем.

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