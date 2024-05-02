Шепелев о ссорах с Тулуповой: «Когда в семье трое детей, на разногласия остается мало времени»

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова вместе больше семи лет. Фото: соцсети Дмитрия Шепелева

Телеведущий Дмитрий Шепелев намекнул, что у него редко случаются ссоры с возлюбленной.

Дмитрий Шепелев редко говорит о личной жизни. После смерти возлюбленной Жанны Фриске, которая от него родила сына Платона, он несколько лет был один. Но потом телеведущий обрел счастье с дизайнером интерьеров Екатериной Тулуповой. У них растет сын Тихон, которому уже три года. Он также тепло относится к дочке своей жены от прошлых отношений Ладе. Пара редко вместе появляется на публике. 

Примечательно, что скоро Дмитрий будет вести новое шоу «Свидание с прицепом», где дети будут определять, с кем их одинокие мама или папа пойдут на свидание. Телеведущий не скрывает, что со своей супругой познакомился благодаря сыну Платону, так как он ходил в один садик с дочкой Тулуповой. 

В интервью Шепелев дал понять, что теперь благодаря наследникам у них в семье царит идиллия. 

«Когда в семье трое детей, на разногласия остается мало времени», – пояснил он. 

По его словам, они с Екатериной ценят время, которое могут провести вдвоем. 

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«Приодеться и выйти вдвоем в ресторан или даже в кино — уже значит для нас много», – отметил Дмитрий, пишет «СтарХит».

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