Концерт Анны Нетребко в швейцарском Люцерне отменили местные власти

Анна Нетребко уже много лет выступает на сцене. В 2022 году у нее были проблемы с концертами. Многие театры в Европе отказывались с ней работать. Оперная певица перестала приезжать в Россию. Ей удалось возобновить гастроли.

Но недавно у артистки снова возникли проблемы. Ее концерт в швейцарском Люцерне, намеченный на 1 июня, был отменен. Так решили поступить власти Швейцарии, которые посчитали, что ее выступление якобы может спровоцировать «угрозу общественному порядку».

Также поясняется, что в обществе об Анне до сих пор есть противоречивые мнения. Представители оперной дивы отреагировали на слова чиновников. Они отметили, что Нетребко за последние два года дала около ста концертов и ни один не привел к нарушениям общественного порядка, пишет KP.RU.

Другие новости читайте в Telegram-канале «Звездная пыль».