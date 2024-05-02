Собчак узнала, что Пугачева с большой вероятностью не может быть биологической матерью двойняшек Лизы и Гарри

Алла Пугачева растит 10-летних двойняшек Лизу и Гарри. Малыши тайно появились на свет. Вскоре после этого муж певицы Максим Галкин* заявил, что она заморозила свои яйцеклетки за 11 лет до радостного события, а ему сообщила об этом только после свадьбы. Пара не скрывала, что выносила детей суррогатная мать. По словам Примадонны, она заморозила свои яйцеклетки еще в 2002 году, когда ей было 53 года.
Но Ксения Собчак решила снять видео про ЭКО для YouTube-канала «Осторожно, Собчак». Специалисты-репродуктологи в беседе с ней заявили, что Пугачева в то время не могла заморозить яйцеклетки, поскольку такие технологии появились гораздо позже. Комментарии дала репродуктолог, кандидат медицинских наук Ольга Балахонцева.
Собчак не стала называть имен, но дала понять, что все женщины старше 50 лет, которые заверяют, что использовали технологию замораживания яйцеклеток, просто врут.
«Есть публичные случаи, не будем называть имена, когда женщина в 60 лет говорит, что «не сама родила, но яйцеклетка моя». Мой гинеколог говорит, что не может яйцеклетка быть оплодотворенной. Только если она ее заморозила, когда ей было 20. Но таких технологий не было», – высказалась телеведущая.
Лиза и Гарри Галкины живут за границей. Фото: соцсети Максима Галкина*
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Она пояснила, что в таких случаях обычно просто подбирается донор, очень похожий по родителя. Отмечается, что высокоэффективный метод заморозки яйцеклеток создал японский врач Куваяма Масасигэ в 2005 году. Использовать его стали только с 2013 года. В России эту услугу стали оказывать лишь в 2014 году, пишет KP.RU.
Напомним, что ранее бывший депутат Госдумы Роман Худяков также заверял, чт Пугачева не является мамой двойняшкам. Он намекал, что Пугачева им на самом деле бабушка. Политик считает, что мамой детей может быть Кристина Орбакайте.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Алла Пугачева недавно отметила 75-летие. Фото: соцсети Максима Галкина*