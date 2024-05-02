Собчак узнала, что Пугачева с большой вероятностью не может быть биологической матерью двойняшек Лизы и Гарри

Алла Пугачева растит 10-летних двойняшек Лизу и Гарри. Малыши тайно появились на свет. Вскоре после этого муж певицы Максим Галкин* заявил, что она заморозила свои яйцеклетки за 11 лет до радостного события, а ему сообщила об этом только после свадьбы. Пара не скрывала, что выносила детей суррогатная мать. По словам Примадонны, она заморозила свои яйцеклетки еще в 2002 году, когда ей было 53 года.

Но Ксения Собчак решила снять видео про ЭКО для YouTube-канала «Осторожно, Собчак». Специалисты-репродуктологи в беседе с ней заявили, что Пугачева в то время не могла заморозить яйцеклетки, поскольку такие технологии появились гораздо позже. Комментарии дала репродуктолог, кандидат медицинских наук Ольга Балахонцева.

Собчак не стала называть имен, но дала понять, что все женщины старше 50 лет, которые заверяют, что использовали технологию замораживания яйцеклеток, просто врут.