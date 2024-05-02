Жена Ивана Янковского попросила народ помочь ее близкому человеку: «Погибает на руках моих родственников»

Диана Пожарская не так давно заговорила о том, что переживает ее близкая знакомая из Первоуральска. Она призналась, что у женщины серьезные проблемы со здоровьем. Примечательно, что врачи отказываются ей помочь, поэтому человек буквально умирает.

«В данный момент в городе Первоуральске Свердловской области мой близкий человек (Тронева Светлана Борисовна) находится в критическом состоянии, буквально погибает на руках моих родственников и не получает должной помощи от слова совсем. Ее просто отправляют домой», – пояснила жена Ивана Янковского.

Другие новости читайте в Telegram-канале «Звездная пыль».

По словам артистки, Светлана Борисовна теряет сознание, но ее не хотят госпитализировать. Пожарская также пояснила, что у женщины сломаны два ребра, ушиб ноги и головы. При этом она отметила, что врачи просто рекомендуют колоть обезболивающие. Диана попросила людей помочь ее знакомой, которая находится на грани жизни и смерти.