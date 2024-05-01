Полицейские задержали участницу ток-шоу Андрея Малахова Диану Шурыгину

Участница ток-шоу Андрея Малахова Диана Шурыгина была задержана полицией в ночь на 30 апреля в квартире на Долгоруковской улице в Москве.

Как сообщается, полицию вызвали жильцы дома. Они были обеспокоены сильным шумом, который доносился из квартиры.

Диана Шурыгина находилась в квартире вместе с предпринимателем Святославом Гусевым. Вместе с Дианой Шурыгиной в отдел полиции были доставлены еще два человека. Святослав Гусев комментировать произошедшее отказался.

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Напомним, Диана Шурыгина стала известной после того, как несколько лет назад стала участницей целой серии ток-шоу Андрея Малахова «Пусть говорят». В передачи обсуждались детали насилия над девушкой. Диане тогда было шестнадцать лет. В июне этого года Диане Шурыгиной исполнится уже 25 лет.

По материалам телеграм-канала «База»