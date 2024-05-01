Сыну Иры Пинчук и Арая Чобаняна Алану исполнилось пять месяцев

Младший сын бывших участников телепроекта «Дом-2» Ирины Пинчук и Арая Чобаняна Алан растет копией своей мамы. Это мнение практически единогласно выразили фолловеры Иры Пинчук, посмотрев кадры с участием маленького Алана.

Ира Пинчук поделилась видео с сыном по случаю его маленького дня рождения. Первого мая малышу, появившемуся на свет в первый день зимы, исполнилось пять месяцев.

Кадры с Аланом вызвали массу умиления среди поклонников. Помимо очаровательной внешности, Алан обладает красивыми глазами, которые, по мнению фанатов, достались ему от красавицы-мамы.

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