Актер Григорий Дудник: «После «Слова пацана» от меня начали отписываться, писать гадости»

Актер Григорий Дудник, известный по роли в сериале «Слово пацана», в беседе с Teleprogramma.pro поделился своим опытом после окончания съемок.

Он признал, что популярность принесла ему больше внимания со стороны общественности. Теперь перед любым действием или высказыванием Григорию приходится тщательно обдумывать последствия, ведь каждое его слово может стать предметом обсуждения.

Помимо положительных отзывов, актер столкнулся и с негативными комментариями. Его персонаж в сериале отрицательный, что вызвало волну критики со стороны зрителей. После выхода серии, где его персонаж участвует в насилии, Григорий заметил снижение числа подписчиков и увеличение количества негативных сообщений.

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«И если на меня после 9 ноября люди подписывались, то прошла серия «Слова пацана», где мы с ребятами бьем Андрея и требуем с него деньги, начали потихоньку отписываться, писать гадости», - рассказал Григорий Дудник.

Григорий Дудник подчеркнул, что в реальной жизни он бы никогда не совершил подобные поступки. Он понимает, что насилие и агрессия неприемлемы в обществе, и его роль в сериале лишь отражение сценария, а не его личных убеждений.