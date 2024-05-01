Ксения Бородина улетела в США на встречу с родственниками Курбана Омарова: «Решили познакомить детей»

Известная телеведущая Ксения Бородина сейчас находится в США вместе со своими дочками Марусей и Теоной. Целью поездки в Нью-Йорк стало желание встретиться с родственниками ее бывшего супруга и отца Теоны, Курбана Омарова.

Семья долго обсуждала возможность встречи по телефону и наконец смогла осуществить свои планы. Двоюродные сестренки Теоны,которые живут в Канаде, прилетели на встречу с ней в Нью-Йорк.

Ксения Бородина объяснила, что было проще открыть визу в Америку, чем в Канаду. Именно поэтому встреча состоялась в США,

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Ксения Бородина разместила в микроблоге снимки, доказывающие, что встреча с близкими была очень теплой.