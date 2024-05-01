Ресторатор Беркович о состоянии Ефремова: «Он сидит уже три с половиной года, он умирает»

Ресторатор и светская дама Татьяна Беркович, подруга актера Михаила Ефремова, рассказала о состоянии здоровья артиста.

По ее словам, Михаил Ефремов страдает от тяжелого заболевания легких — ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких). Кроме того, у актера выпали зубы, а аллергические реакции сильно обострились.

Татьяна Беркович выразила мнение, что Ефремов уже достаточно заплатил за совершенное преступление, проведя в заключении три с половиной года.

«Он сидит уже три с половиной года, он умирает, у него здоровья не осталось, у него тяжелейшее заболевание ХОБЛ, это заболевание легких. Он безумно аллергичный, выпали зубы, и я считаю, что, конечно, он достаточно заплатил цену за то, что он сделал», - сказала Татьяна Беркович.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, осужденный за ДТП с погибшим Михаил Ефремов не так давно подавал прошение об условно-досрочном освобождении, но суд отказал ему. Известно, что семья погибшего Захарова выступает за то, чтобы Ефремов отсидел полный срок, а это семь с половиной лет.

По материалам starhit.ru