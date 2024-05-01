Анастасия Волочкова с букетом белых роз прилетела на Мальдивы: «Мой рай»

Российская балерина Анастасия Волочкова отправилась на отдых на Мальдивы и поделилась радостью с поклонниками, опубликовав первый снимок из отпуска в своем телеграм-канале.
На фото Анастасия Волочкова позирует на фоне мальдивских пейзажей, на этот раз, правда, не демонстрируя свою знаменитую растяжку. Очевидно, что все впереди.
Судя по всему, в кадре Анастасия Волочкова запечатлена сразу после длительного перелета, для которого она выбрала максимально комфортную одежду. Анастасия Волочкова облачилась в брюки и майку, сверху набросив накидку. На ноги балерина надела удобные кроссовки.
Анастасия Волочкова на Мальдивах. Фото: телеграм-канал Анастасии Волочковой
«Мой любимый Мальдивский рай! Белые розы довезла из Москвы. А прекрасные белые Мальдивские цветы мне подарили по прилету от резорта», - поделилась Анастасия Волочкова.