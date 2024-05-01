Филипп Киркоров объяснился за свою вечеринку в скорбную дату: «День рождения никто не отменял»

Российский певец Филипп Киркоров рассказал, почему он не стал отменять свой день рождения, несмотря на сложную ситуацию и то обстоятельство, что его праздник совпадает с датой смерти его мамы. Виктории Киркоровой не стало 30 апреля 1994 года, ровно тридцать лет назад.

Филипп Киркоров намеревался отметить свой день рождения чуть позже, но потом изменил свое решение и закатил праздник для гостей в своем доме.

В микроблоге Филипп Киркоров объяснил, почему поступил именно так. Он подчеркнул, что день рождения – это особенный день, который никто и ничто не может отменить, независимо от обстоятельств.

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«День рождения никто не отменял», - отметил Филипп Киркоров.

Киркоров добавил, что его дом всегда открыт для друзей, и в этот раз они собрались большой компанией, чего не было с самого Нового года. К тому же, новогодний праздник был испорчен участием Филиппа Киркорова в вечеринке Насти Ивлеевой, после которой у поп-короля началась целая череда неприятных для него событий.