Жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова: «Готовлю сырники по утрам, Ника их обожает»

Певица и актриса Юлия Проскурякова поделилась тем, как они с семьей проводят майские праздники.

Юлия Проскурякова вместе с мужем, певцом и композитором Игорем Николаевым, и дочерью Вероникой живут в загородном доме, где и отмечают праздники в этом году. Звездное семейство отказалось от путешествий.

Они жарят шашлыки, приглашают друзей и соседей, устраивают дворовые концерты. Юлия Проскурякова занимается садом, готовит сырники для дочери и читает. Сейчас она перечитывает книгу сказок 1985 года, которую любила в детстве.

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«Готовлю сырники по утрам, Ника их обожает», - поделилась Юлия Проскурякова.

По материалам MK.RU