Мария Аронова поделилась воспоминаниями о Владимире Этуше: ««Он мог ударить тебя на сцене палкой»

Владимир Этуш. Фото: Global Look Press

Актриса Мария Аронова призналась, что Владимир Этуш вызывал в ней страх и трепет.

Актриса Мария Аронова поделилась своими воспоминаниями о работе с ныне покойным артистом Владимиром Этушем. 

Мария Аронова отметила, что сначала ей было сложно найти общий язык с Владимиром Этушем из-за строгого и требовательного характера мэтра. Однако позже она поняла, что под этой маской скрывается очень добрый и отзывчивый человек. Человек без кожи. 

Правда, это не мешало Марии Ароновой каждый раз испытывать чувство страха и трепета перед Владимиром Этушем.

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Мария Аронова также упомянула, что Владимир Этуш был очень требовательным на сцене и не терпел никаких ошибок.

«Он мог ударить тебя на сцене палкой, мог ударить тебя рукой. Абрамыча нельзя было перебить. Если Абрамович забыл текст, стой и жди», - поделилась Мария Аронова в интервью Юлии Меньшовой.

По материалам YouTube-канала «Сама Меньшова»

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