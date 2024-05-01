Мария Аронова поделилась воспоминаниями о Владимире Этуше: ««Он мог ударить тебя на сцене палкой»

Актриса Мария Аронова поделилась своими воспоминаниями о работе с ныне покойным артистом Владимиром Этушем.

Мария Аронова отметила, что сначала ей было сложно найти общий язык с Владимиром Этушем из-за строгого и требовательного характера мэтра. Однако позже она поняла, что под этой маской скрывается очень добрый и отзывчивый человек. Человек без кожи.

Правда, это не мешало Марии Ароновой каждый раз испытывать чувство страха и трепета перед Владимиром Этушем.

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Мария Аронова также упомянула, что Владимир Этуш был очень требовательным на сцене и не терпел никаких ошибок.

«Он мог ударить тебя на сцене палкой, мог ударить тебя рукой. Абрамыча нельзя было перебить. Если Абрамович забыл текст, стой и жди», - поделилась Мария Аронова в интервью Юлии Меньшовой.

По материалам YouTube-канала «Сама Меньшова»