Мария Аронова о дочери: «Она не должна быть содержанкой»

Мария Аронова, известная актриса театра и кино, выразила свои взгляды на будущее своей двадцатилетней дочери Серафимы. В интервью Мария Аронова подчеркнула, что хотела бы видеть свою дочь самостоятельной и независимой.

Мария Аронова уверена, что Серафима должна быть профессионалом в своем деле и получать удовлетворение от работы, а не полагаться на чье-то содержание.

Главный совет, который Мария Аронова дала подросшей наследнице, - быть финансово-независимой.

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«Она не должна быть содержанкой. У нас другие судьбы», - подчеркнула Мария Аронова в интервью Юлии Меньшовой.

По материалам YouTube-канала «Сама Меньшова»