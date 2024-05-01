Денис Майданов рассказал о госпитализации из-за отека Квинке : «Съел антибиотик»

Известный музыкант Денис Майданов вышел на связь с подписчиками своего телеграм-канала и открыто рассказал о своей госпитализации. Как и сообщалось, причиной обращения к врачам стал отек Квинке.

«Съел антибиотик. Через 15 минут началась сильная аллергическая реакция, отек Квинке (не знал о таком, да и такой сильной аллергии никогда ни на что не было)», — написал Денис Майданов.

К счастью, у Дениса Майданова были при себе препараты, снимающие симптомы аллергии, а прибывшие по вызову медики быстро сделали ему укол.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Майданов добавил, что принимал антибиотики по назначению врача, поскольку ранее у него была диагностирована правосторонняя пневмония.

Напомним, Денис Майданов был госпитализирован 30 апреля прямо с концертной площадки, где готовится к выступлению. Майданову стало плохо во время репетиции.