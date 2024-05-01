Владимир Вдовиченков о браке с Еленой Лядовой: «Я подкаблучник»

Актер Владимир Вдовиченков обрел настоящее мужское счастье только с пятой попытки. Актриса Елена Лядова стала пятой фактической женой Вдовиченкова. До нее он был трижды женат официально и однажды жил в гражданском браке.

В одном из интервью Владимир Вдовиченко признался, что считает себя «подкаблучником». Вдовиченков объясняет это тем, что его жена является отличным советчиком и играет важную роль в его жизни.

«Я подкаблучник», — заявил Владимир Вдовиченков не без удовольствия.

Актер напомнил, что у него был опыт нескольких браков, и каждый раз он убеждался, что женщина играет ключевую роль в отношениях. Владимир Вдовиченков считает, что женщинам нужно доверять, но признает, что это имеет свои недостатки. Женщины, по его мнению, могут сделать мужчину слабее и более готовым к компромиссам.

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В контексте своих отношений с Еленой Лядовой Вдовиченков отмечает, что они проводят практически все свое время вместе. Он чувствует, что это сделало его более мягким и податливым.

По материалам журнала «Караван историй»