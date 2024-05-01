Татьяна Брухунова показала новый снимок маленькой дочери Евгения Петросяна

Молодая супруга известного российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова недавно поделилась новым снимком их полугодовалой дочери Матильды. Фотография были опубликованы в личном блоге Татьяны и вызвали волну умиления среди подписчиков.
На фото Матильда предстала в очаровательном образе: на девочке надето модное платье, а голову украшает чалма лавандового. Судя по всему, Матильда обещает быть модницей, как и ее мама. Татьяна Брухунова прививает дочери вкус к хорошей и дорогой одежде фактически с пеленок.
Дочь Татьяны Брухуновой и Евгения Петросяна. Фото: соцсети Татьяны Брухуновой
Поклонники пары оставили множество комментариев под фотографиями, выражая свое восхищение красотой и стилем Матильды. Многие отметили, что девочка растет настоящей модницей, и пожелали ей счастья и здоровья.
Татьяна Брухунова часто делится фотографиями своей дочери в социальных сетях, вызывая восторг у подписчиков. Она активно участвует в воспитании Матильды, уделяя особое внимание ее развитию.