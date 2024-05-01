Татьяна Брухунова показала новый снимок маленькой дочери Евгения Петросяна

Поклонники пары оставили множество комментариев под фотографиями, выражая свое восхищение красотой и стилем Матильды. Многие отметили, что девочка растет настоящей модницей, и пожелали ей счастья и здоровья.

Татьяна Брухунова часто делится фотографиями своей дочери в социальных сетях, вызывая восторг у подписчиков. Она активно участвует в воспитании Матильды, уделяя особое внимание ее развитию.