Татьяна Брухунова показала новый снимок маленькой дочери Евгения Петросяна

Татьяна Брухунова. Фото: соцсети Татьяны Брухуновой

Матильда Петросян растет модницей. В маму.

Молодая супруга известного российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова недавно поделилась новым снимком их полугодовалой дочери Матильды. Фотография были опубликованы в личном блоге Татьяны и вызвали волну умиления среди подписчиков.

На фото Матильда предстала в очаровательном образе: на девочке надето модное платье, а голову украшает чалма лавандового. Судя по всему, Матильда обещает быть модницей, как и ее мама. Татьяна Брухунова прививает дочери вкус к хорошей и дорогой одежде фактически с пеленок.

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Поклонники пары оставили множество комментариев под фотографиями, выражая свое восхищение красотой и стилем Матильды. Многие отметили, что девочка растет настоящей модницей, и пожелали ей счастья и здоровья.

Татьяна Брухунова часто делится фотографиями своей дочери в социальных сетях, вызывая восторг у подписчиков. Она активно участвует в воспитании Матильды, уделяя особое внимание ее развитию.

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