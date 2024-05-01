Киностудия Натальи Водяновой понесла 6 миллионов рублей убытков из-за ее замужества

Муж супермодели Натальи Водяновой Антуан Арно стал косвенной причиной без пяти минут разорения ее компании в России.

Киностудия «Супернова продакшенс», понесла убытки в размере шести миллионов рублей после того, как Наталья Водянова уехала из России.

Основанная в 2019 году для создания видеороликов о деятельности благотворительного фонда «Обнаженные сердца», киностудия изначально показывала хорошие результаты. Однако в 2020 году, после того как Наталья Водянова вышла замуж за сына миллиардера Антуана Арно и переехала в Париж, дела студии пошли на спад.

В прошлом году убытки составили 5,9 миллиона рублей, а в текущем году они увеличились еще на 100 тысяч.

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Между тем, по документам, 43-летняя модель Наталья Водянова продолжает оставаться единственным учредителем ООО «Супернова продакшенс». По факту же, всеми делами студии занимается директор Елена Дмитриенко. Если ситуация не изменится, то, скорее всего, киностудию Водяновой в России могут ликвидировать.

По материалам телеграм-канала Mash