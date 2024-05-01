Ольга Бузова сделала новое заявление: «Мой сын! Какой же ты у нас уже взрослый и мужественный»

38-летняя Ольга Бузова вновь заинтриговала поклонников. Накануне теледива разместила в телеграм-канале снимок, на котором предстала с мальчиком подросткового возраста. На вид молодому человеку лет двенадцать-тринадцать.
Под фото Ольга Бузова заявила, что это ее сын, и восхитилась тем, каким красавцем он вырос. Подросток — симпатичный блондин с кудряшками — позирует в обществе Бузовой, кажется, немного смущаясь. Ольга Бузова в кадре хохочет, мальчик же лишь слегка улыбается.
Ольга Бузова с подростком, которого называет своим сыном. Фото: телеграм-канал Ольги Бузовой
«Мой сын! Какой же ты у нас уже взрослый и мужественный», - написала под фото Ольга Бузова.
Впрочем, знающие подписчики Ольги Бузовой тут же раскрыли интригу. Они заявили, что мальчик — сын подруги Ольги Бузовой и ее тезки, Ольги Десятовский. А Бузова — его крестная мама.
Напомним, это уже второе интригующее заявление 38-летней Ольги Бузовой для публики за последние несколько дней. Ранее звезда обратилась со сцены к своей будущей свекрови, поблагодарив ее за сына.