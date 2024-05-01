Ольга Бузова сделала новое заявление: «Мой сын! Какой же ты у нас уже взрослый и мужественный»

«Мой сын! Какой же ты у нас уже взрослый и мужественный», - написала под фото Ольга Бузова.

Впрочем, знающие подписчики Ольги Бузовой тут же раскрыли интригу. Они заявили, что мальчик — сын подруги Ольги Бузовой и ее тезки, Ольги Десятовский. А Бузова — его крестная мама.

Напомним, это уже второе интригующее заявление 38-летней Ольги Бузовой для публики за последние несколько дней. Ранее звезда обратилась со сцены к своей будущей свекрови, поблагодарив ее за сына.