Предполагаемая суррогатная мать двойняшек Галкина* Ширинина: «Считаю, что я опозорилась»

Елена Ширинина, которую подозревали в том, что она родила двойняшек для Максима Галкина* и Аллы Пугачевой вышла на связь с журналистами, чтобы в очередной раз прояснить ситуацию. Она призналась, что действительно родила близнецов для одной пары, но это другие люди. Никакого отношения к детям Аллы Пугачевой жительница Казани не имеет.

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«Не считаю себя звездой, считаю, что я опозорилась. Не знаю, как вычеркнуть это из жизни. Хотела помочь, а вырыла себе на долгие годы яму. Мне потребовался год, чтобы перестать носить черные очки», - говорит Елена Ширинина.

Кстати, сам Максим Галкин у себя в микроблоге писал о том, что Елена Ширинина не вынашивала им с Аллой Пугачевой детей. Дать хотя бы какой-то комментарий шоумена попросила старшая дочка сурмамы из Казани. Но до сих пор Елена Ширинина сталкивается с тем, что в ней узнают «суррогатную маму» двойняшек Гарри и Лизы, хотя она ею и не является. Женщине даже пришлось несколько раз менять работу. И все из-за того, что ее обсуждали.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров лишился возможности наведываться в замок Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязь по указке Максима Галкина. Так считает сам певец. Поп-король отечественной сцены заверил, что именно нынешний муж Примадонны был против того, чтобы он навещал Аллу Борисовну и виделся с двойняшками Гарри и Лизой, объясняя это тем, что дети стали задавать вопросы, кем приходится их маме этот дядя.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.