Предполагаемая суррогатная мать детей Пугачевой Ширинина: «Я с двух работ уже уволилась. Сидела, ревела»

Елена Ширинина из Казани не скрывает, что действительно согласилась стать суррогатной мамой — она выносила близнецов для одной пары. Вскоре под влиянием журналистов в СМИ появились слухи, что россиянка родила двойняшек для Аллы Пугачевой и Максима Галкина*. Женщина удивляется, что Примадонна с мужем никак не отреагировали на эти сообщения, даже не пытались их опровергнуть.
Дочка Ширининой сама вышла на юмориста, попросив Максима Галкина дать комментарий по этому поводу и все прояснить. Позже комик написал пост в своем микроблоге, дав понять, что Елена Ширинина вовсе не та женщина, которая стала суррогатной матерью для двойняшек Гарри и Лизы.
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Максим Галкин* с дочкой Лизой. Фото: соцсети героя публикации
Однако до сих пор есть те, кто верит в эти слухи, говорит Елена Ширинина. Ей пришлось даже менять работу из-за того, что за ней тянется шлейф этой истории.
«Я с двух работ уже уволилась, потому что мне неприятно, когда меня обсуждают. Только забываю об этом и все равно эта тема всплывает. В том году мне коллега написала: «Лена, сейчас такую новость прочитала!». Я в таком стрессе была, сидела, ревела», - говорит Елена Ширинина.
*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
По материалам kp.ru