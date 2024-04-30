Предполагаемая суррогатная мать детей Пугачевой Ширинина: «Я с двух работ уже уволилась. Сидела, ревела»

Елена Ширинина из Казани не скрывает, что действительно согласилась стать суррогатной мамой — она выносила близнецов для одной пары. Вскоре под влиянием журналистов в СМИ появились слухи, что россиянка родила двойняшек для Аллы Пугачевой и Максима Галкина*. Женщина удивляется, что Примадонна с мужем никак не отреагировали на эти сообщения, даже не пытались их опровергнуть.

Дочка Ширининой сама вышла на юмориста, попросив Максима Галкина дать комментарий по этому поводу и все прояснить. Позже комик написал пост в своем микроблоге, дав понять, что Елена Ширинина вовсе не та женщина, которая стала суррогатной матерью для двойняшек Гарри и Лизы.

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