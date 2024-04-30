Алсу обратилась к дочке Микелле от Яна Абрамова: «Моя любовь! Тебе всего или уже 16»

Алсу в своем микроблоге поздравила дочку Микеллу с днем рождения. Ей исполнилось 16 лет. У поп-дивы также есть старшая дочка Сафина, которой в этом году будет 18 лет. И сын Рафаэль, ему исполнится 8 лет. Говоря о своих детях, певица дал понять, что ее старшая дочь отличается спокойным, покладистым характером. Она не стремится на сцену. А вот младшая, наоборот, обладает ярким температентом и мечтает стать знаменитой певицей как Билли Айлиш. Сын Рафаэль, по словам поп-дивы, наделен совершенным слухом, он тонко чувствует музыку. Однако если певица всюду появляется с дочками, то сына от бизнесмена Яна Абрамова, она публике не показывает, говоря, что он еще слишком маленький.

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«Моя любовь! С днем рождения! Тебе всего или уже 16! Все самое лучшее впереди! Будь самой счастливой! Люблю тебя так, как только возможно любить», - поздравила дочку Алсу.

Микелла уже участвовала в вокальном проекте «Голос. Дети» и дошла до финала шоу.