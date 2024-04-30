Никита Панфилов из сериала «Сладкая жизнь» узнал об измене жены от маленького сына

Сериал «Сладкая жизнь» принес Никите Панфилову новую волну узнаваемости после исторической теленовеллы «Адъютанты любви». При этом он дал понять, что столкнулся и со стереотипами. Актеру пришлось доказывать, что он может играть и другие роли, а не только пылких любовников и сердцеедов.

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За плечами у Никиты Панфилова два прошлых брака. Второй женой актера стала девушка Лада, которая работала администратором передачи «Армейский магазин», занимаясь подбором актеров для проекта. Познакомившись с привлекательной девушкой Никита тут же позвал ее на свидание. А через год влюбленные поженились. Их общему сыну Дабрыне 11 лет. Любовь закончилась из-за занятости актера. Он уехал сниматься в Киев в сериале «Пес», ехать за ним Лада не захотела. Спустя какое-то время Никита Панфилов узнал, что жена ему неверна. Все всплыло само собой, об этом актер узнал от маленького сынишки.

«Я говорил сыну, что он должен слушаться родителей. На это Добрыня сказал: «Да, я буду слушаться маму, папу и дядю». Имени этого дяди я называть не буду», — подметил Никита Панфилов.

Развод со второй женой дался актеру непросто. Они с Ладой делили имущество и обговаривали встречи Панфилова с ребенком. После развода экс-жена актера получила загородный дом и участок в 6 соток, который подруга Лады назвала развалюхой.

По материалам «СтарХит»