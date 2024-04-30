«А у вас губы за контур вышли! Как блинчик»: в Сети обсуждают «жирный» макияж Кудрявцевой в ажурном корсете поверх рубахи

Лера Кудрявцева в свои 52 года выглядит значительно свежее своих ровесниц. Телеведущая встречается с мужчинами исключительно моложе себя. Так, до замужества с хоккеистом Игорем Макаровым, красавица-блондинка строила отношения с Сергеем Лазаревым. От молодого мужа теледива родила дочку Машеньку. А потом чуть не развелась с Макаровым из-за его пристрастия к алкоголю. Муж Леры Кудрявцевой согласился пройти курс реабилитации. Благодаря этому телеведущая передумала бросать спортсмена.
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Лера Кудрявцева перемудрила с макияжем. Фото: соцсети героя публикации
Телеведущая всегда привлекает внимание поклонников. Вот и свежие кадры звездной блондинки в гримерной фанаты не оставили без придирчивого осмотра. Многие удивились такому яркому броскому макияжу теледивы. А возможно, это всего лишь «маска», которую примерила Лера Кудрявцева. Жена хоккеиста Игоря Макарова умело подчеркнула стройную талию, примерив ажурный корсет поверх рубашки. Кремовые брюки сидели на телеведущей как влитые, делая акцент на ее подтянутой фигуре и узких бедрах. На фан-страничке телеведущей уже обсудили ее макияж, кому-то яркие акценты понравились.
«Если это макияж, то какой-то жирный просто! Слишком много хайлайтера», - считает Alisa.kiss.
«А у вас губы за контур вышли! Как блинчик», - пишет Oliver.89.
«Шикарный образ, просо дива», - восхитилась Kim.100.
«С косметикой явный перебор», - добавила Yuliya.Polonskay.
«Хочется просто молодо выглядеть», - подметила Marina.578.
«Это маска поверх макияжа, просто еще темновато как-то в гримерной», - объяснила Svetlana.Lana89.
«Губки большими кажутся, как надутые», - заметила Fam.Tolen24.
Лера Кудрявцева с Игорем Макаровым передумали разводиться. Фото: Global Look Press
Кстати, Лера Кудрявцева не скрывает, что иногда пользуется фотошопом, объясняя это тем, что ей хочется выглядеть молодо и свежо.
«На телевидении выставлен хороший свет, он все решает. Если снимок сделан без него, на телефон дома или на улице, то можно так сфотографироваться, что без слез не взглянешь», - шутила Лера Кудрявцева.
Поклонники любят телеведущую не только за ее честность, но и умение посмеяться над своими недостатками.