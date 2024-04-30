«А у вас губы за контур вышли! Как блинчик»: в Сети обсуждают «жирный» макияж Кудрявцевой в ажурном корсете поверх рубахи

Лера Кудрявцева в свои 52 года выглядит значительно свежее своих ровесниц. Телеведущая встречается с мужчинами исключительно моложе себя. Так, до замужества с хоккеистом Игорем Макаровым, красавица-блондинка строила отношения с Сергеем Лазаревым. От молодого мужа теледива родила дочку Машеньку. А потом чуть не развелась с Макаровым из-за его пристрастия к алкоголю. Муж Леры Кудрявцевой согласился пройти курс реабилитации. Благодаря этому телеведущая передумала бросать спортсмена.

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