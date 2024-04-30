Борис Галкин — о маленькой дочке от четвертой жены, которая моложе на 26 лет: «Мне за 70, но я намерен сам выдать дочь замуж»

Борис Галкин не скрывает, что появление позднего ребенка благоприятно повлияло на его силы, планы и мироощущение. В свои 76 лет заслуженный артист России дал понять, что родительство в столь зрелом возрасте стало для него подарком судьбы. Дочку Анечку актеру родила его четвертая жена Инна Разумихина, которая моложе его на 26 лет.

Такая разница в возрасте не помешала им сыграть свадьбу еще 11 лет назад. Супруги долго не могли зачать общего ребенка. Все попытки были бесплодными. Однако со временем Инна все-таки забеременела. Рождение вдохнуло жизнь в немолодого актера.

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«С рождением Ани началась моя третья жизнь. Уже третья. Мне за 70 лет, но я намерен сам выдать дочь замуж. Занимаюсь спортом, много двигаюсь, работаю, выступаю, своими руками все делаю по дому», — заверил Борис Галкин.

Кстати, вместе с третьей женой Еленой Демидовой актер воспитывал ее детей от предыдущих отношений. К падчерице Марии и пасынку Владиславу Галкину он относился как к родным детям. Борис Галкин тяжело переживал смерть сына Елены Демидовой. Владислав Галкин, которого многие поклонники знают по сериалу «Дальнобойщики» и фильму «Ворошиловский стрелок», умер в 2010 году, ему было 38 лет.

По материалам «Мослента»