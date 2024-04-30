Полина Гагарина обратилась к победителю 12-го сезона шоу «Голос» Богдану Шувалову: «Мой голубоглазый!»

Богдан Шувалов стал победителем 12-го сезона вокального проекта «Голос» на Первом канале. Наставницей артиста выступила Полина Гагарина — выпускница «Фабрики звезд». Певица осталась довольна выступлением своего подопечного и его победой в конкурсе.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Вот, что сказала Полина Гагарина, когда обратилась к победителю 12-го сезона проекта «Голос» Богдану Шувалову.

«Я нарядилась Барби для своего Кена. Я этого парня так искренно полюбила… Не как сына, но что-то близкое», - шутила Полина.

В ответ Яна Чурикова подметила, своими высказываниями певица может дать пищу для сплетен. Поклонники могут принять за чистую монету слова Полины Гагариной, решив, что у нее появился новый фаворит. «У нас родительские отношения», - добавила поп-дива.