Полина Гагарина обратилась к победителю 12-го сезона шоу «Голос» Богдану Шувалову: «Мой голубоглазый!»

Богдан Шувалов стал победителем 12-го сезона вокального проекта «Голос» на Первом канале. Наставницей артиста выступила Полина Гагарина — выпускница «Фабрики звезд». Певица осталась довольна выступлением своего подопечного и его победой в конкурсе.
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Вот, что сказала Полина Гагарина, когда обратилась к победителю 12-го сезона проекта «Голос» Богдану Шувалову.
«Я нарядилась Барби для своего Кена. Я этого парня так искренно полюбила… Не как сына, но что-то близкое», - шутила Полина.
В ответ Яна Чурикова подметила, своими высказываниями певица может дать пищу для сплетен. Поклонники могут принять за чистую монету слова Полины Гагариной, решив, что у нее появился новый фаворит. «У нас родительские отношения», - добавила поп-дива.
Полина Гагарина с Богданом Шуваловым. Фото: соцсети героя публикации
«Мой голубоглазый победитель! Богдан, спасибо за доверие быть твоим наставником и провести тебя до твоей мечты! Я знаю, как тебе это было важно, а для меня это было очень ответственно! Спасибо нашим любимым зрителям за их бесценные голоса! Я верю, что эта твоя победа станет началом твоего большого пути артиста! Люблю и горжусь всем сердцем! Твоя Барби», - ликовала Полина Гагарина в своем микроблоге.
Как пишет kp.ru, в кулуарах зрители бурно обсуждали «идеальную» внешность победителя 12-го сезона проекта «Голос». Так, нашлись и те, кто заподозрили юношу в том, что он якобы «подправил» черты лица, сделав их более выраженными. Поклонники дотошно рассматривали музыканта чуть ли не под лупой, придираясь к каждой ямочке: волевой подбородок, словно высеченные из мрамора скулы и пухлые губы. Фанаты тут же прозвали победителя проекта «Голос» красавчиком и Аполлоном. Должно быть Богдану Шувалову лестно такое внимание поклонниц.