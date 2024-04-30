Алиана Устиненко назвала реальную причину своего ухода из «Дома-2»: «Из-за болезни мамы»

Алиана Устиненко не скрывает, что еще 11 лет назад получала на проекте «Дом-2» со своей семьей баснословный гонорар, около 500 тысяч рублей в месяц, когда новичкам платили всего по 15 тысяч. Эти деньги участница телестройки тратила по своему усмотрению, особо не копила и не откладывала. Алиана Устиненко покинула проект «Дом-2» в 2018 году, пробыв на шоу 5 лет. И этому есть своя причина. Оказывается, мама экс-звезды телестройки серьезно заболела.

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