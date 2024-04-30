Алиана Устиненко объяснила, что делала с зарплатой в полмиллиона рублей на «Доме-2»: «Я не копила деньги»

Алиана Устиненко не скрывает, что зарабатывала баснословные суммы на проекте «Дом-2». Экс-участница телестройки дала понять, что ее семья входила в число рейтинговых на проекте, благодаря чему им платили хорошую зарплату.

Для сравнения новички получали по 15 тысяч в месяц, а семье Алианы Устиненко давали около 500 тысяч рублей в месяц. Такую зарплату они стали получать не сразу, но в 2013 году могли позволить себе тратить деньги, не считая.

Алиана Устиненко призналась, что в то время она не экономила на себе, деньги приходили и уходили, девушка ничего не откладывала. Она даже выиграла квартиру в Москве на конкурсе «Человек года».

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«Я не копила деньги, а тратила их направо и налево. Наверно, как и многие молодые ребята. Не осознавая, что это не рационально», - добавила Алиана Устиненко.

По материалам «СтарХит»