Семья Алианы Устиненко получала на «Доме-2» по 500 тысяч рублей в месяц еще в 2013 году

Алиана Устиненко активно общается с подписчиками в соцсетях, делясь подробностями своей жизни. Так, звезда проекта «Дом-2» призналась, что в свое время пришла на шоу не для того, чтобы зарабатывать деньги. Ей просто захотелось попробовать себя в рамках этого проекта. На тот момент девушке было всего 19 лет. Она успела поработать моделью и мало задумывалась о популярности. Зарплата на телестройке ее вообще не интересовала.
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Устиненко дала понять, что все участники проекта «Дом-2» могли сами выбирать и выстраивать свою линию поведения на шоу, задавать характер своему «персонажу», лишь иногда организаторы могли как-то направлять героев. Однако по сценарию, как выразилась Алиана, они никогда не жили. Правда, случались постановочные провокации со стороны ведущих и редакторов шоу.
Первые новички на проекте, по словам участницы проекта, могли вообще не получать никаких денег по три месяца. А потом им сразу выдавали по 15 тысяч за каждый месяц.
«А уже когда ты становился рейтинговым (тебя показывали почти каждый день), то зарплата повышалась в зависимости от твоего рейтинга. Наша семья получала более 500 тысяч в месяц в те 2013-е годы», — поделилась Алиана Устиненко.
Алиана Устиненко с сыном Робертом. Фото: соцсети героя публикации
Кроме хорошей зарплаты, на проекте «Дом-2» Алиана Устиненко получила и другие преимущества. Ей оплатили свадьбу стоимостью в один миллион рублей. А также она выиграла квартиру в Москве, приняв участие в конкурсе «Человек года».
«Все это не давалось просто так! Через проект прошло более трех тысяч человек. И где они? Кого из них вы помните или следите и видите?» - добавила Алиана Устиненко.
По материалам «СтарХит»