Жерара Депардье арестовали в Париже из-за обвинений в домогательствах

Жерара Депардье, которого многие знают, как популярного французского актера, задержали в Париже. Это связано с обвинениями в сексуальном насилии. Знаменитость отправили на допрос.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Жалоба поступила сразу от двух женщин. Они заявляют, что инциденты произошли во время съемок двух фильмов: первый случай имел место был еще в 2014 году, то есть 10 лет назад. Тогда Жерар Депардье снимался в фильме «Маг и сиамцы». Второй случай произошел не так давно, всего три года назад в 2021 году на съемках фильма «Зеленые ставни».

Одна из пострадавших женщин — 53-летняя кинодекоратор — уточнила, что в 2021 году Жерар Депардье схватил ее за ноги в коридоре, после чего актер прижал ее между бедрами и стал ощупывать в «запретных интимных местах». Якобы подробности об этом знала и съемочная группа. Депардье попросили извиниться перед женщиной, после чего тот оскорблял ее, используя термин обозначающий даму с низкой социальной ответственностью.

Другая женщина, которая также обратилась с обвинениями, заявила, что актер приставал к ней в 2014 году у себя дома, где группа проводила подготовки к съемкам фильма. На тот момент ей было 24 года. По ее словам, актер трогал ее за интимные места и грубо ругался. Сам Жерар Депардье все обвинения отрицает.

По материалам Telegram-канал Shot