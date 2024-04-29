Родная сестра Жанны Фриске объяснила, для кого они держат пустующую квартиру певицы: «Ждем, когда Платошенька придет»

Наталья Фриске в студии программы «Звезды сошлись» призналась Лере Кудрявцевой и Тимуру Еремееву, что роскошная квартира Жанны Фриске до сих пор так и пустует. Эти апартаменты ждут своего законного хозяина, которым когда-нибудь станет единственный сын певицы Платон. Мальчик живет с отцом телеведущим Дмитрием Шепелевым и мачехой Екатериной Тулуповой. Со своей тетей, бабушкой и дедушкой со стороны мамы он не поддерживает связь. Наталья Фриске надеется, что потом все изменится, когда Платон подрастет и придет получать наследство.

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«Квартира Жанны как она стояла, так и стоит. Мы все ждем, когда Платошенька придет. Ну они сами решат, вряд ли он будет там жить. Мы просто хотим сохранить и показать ту атмосферу, какой была его мама... Следим за его жизнью. Он очень похож на Жанну, просто вылитый», - говорит Наталья Фриске.

Эту квартиру родители ныне покойной Жанны Фриске сохранили для ее сынишки Платона. Она перейдет ему по наследству.